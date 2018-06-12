ЗМІ назвали ключові пункти історичного документа, підписаного Трампом та Кім Чен Ином

Пхеньян зобов'язався повністю відмовитися від ядерної зброї.

Загальний документ, підписаний президентом США Дональдом Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином за підсумками саміту в Сінгапурі, передбачає повне ядерне роззброєння Північної Кореї та перезапуск відносин між Пхеньяном і Вашингтоном.

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Чотири ключові пункти декларації перерахував в Twitter журналіст The Wall Street Journal Джонатан Ченг:

1. США і КНДР зобов'язуються встановити нові відносини між країнами, «у відповідності з прагненням народів двох країн до миру та процвітання».

2. США і КНДР будуть спільно працювати над створенням стійкого і стабільного режиму миру на Корейському півострові.

3. На підтвердження Декларації Панмунджома, підписаної главами Північної та Південної Корей 27 квітня, КНДР забов`язується працювати над повною денуклеаризацією Корейського півострова.

4. США і КНДР домовилися про повернення на батьківщину останків в'язнів війни та загиблих у бойових діях військовослужбовців (очевидно – американських бійців, які воювали в Корейській війні 1950-1953 рр. – ред.), включаючи негайну репатріацію вже ідентифікованих останків.

Нагадаємо, сьогодні в Сінгапурі відбувся історичний саміт між США та КНДР. Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин завершили зустріч віч-на-віч, на якій були присутні тільки перекладачі, а потім підписали спільний документ.