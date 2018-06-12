Санкції проти КНДР залишаться в силі - Трамп

Президент США запевняє, що Кім Чен Ин хоче розпочати процес створення без'ядерної зони на Корейському півострові.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголошує, що зняття санкцій проти Корейської Народно-Демократичної Республіки слід очікувати лише після того, як денуклеаризація Корейського півострова буде завершена.

Про це президент США заявив на прес-конференції за підсумком саміту з лідером Північної Кореї в Сінгапурі, що транслювався на сайті Білого дому.

"Санкції зберігатимуть чинність", - заявив Трамп.

Він наголосив, що процес створення без'ядерної зони на Корейському півострові займе багато часу.

"Знадобиться багато часу з наукової точки зору. Ви маєте чекати певний період часу і багато речей має статися", - заявив Трамп.

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Також він висловив переконання, що процес повної денуклеаризації розпочнеться дуже скоро.

"Санкції будуть зняті, коли ми будемо впевненими, що ядерні ракети більше не будуть ефективними. Санкції відіграють велику роль, але вони будуть зняті з того моменту. Я сподіваюся, що це буде скоро, але, як я сказав, наразі санкції залишаються чинними", - наголосив Трамп.

"Ми мріємо про майбутнє, коли усі корейці житимуть разом у гармонії, коли родини будуть воз'єднані і надії будуть відроджені, і коли світло миру відгонить темряву війни. Це світле майбутнє досяжне", - наголосив Трамп.

Він підтвердив, що сьогодні за підсумками саміту в Сінгапурі разом з лідером КНДР Кім Чен Иномбула підписана спільна заява. Президент США наголосив, що лідер КНДР "підтвердив своє непохитне зобов'язання щодо повної денуклеаризації Корейського півострова".

Також він сказав, що було погоджено продовжувати активні переговори щодо втілення сьогоднішньої заяви якомога швидше.

"І він (Кім Чен Ин - УНІАН) хоче зробити це", - наголосив Трамп.