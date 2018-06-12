Особливі відносини: як пройшла історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина (відео)

12:46, 12 червня 2018
Світ
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Обидва лідери з'явилися на зустріч незвичайним способом. Кім Чен Ин приїхав на броньованому поїзді. Потім пересів у кортеж за яким знову бігли охоронці. Трамп прилетів в Сінгапур на літаку. Приїхавши до місця зустрічі, він зайшов через чорний вхід.

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Трамп та Кім Чен Ин за підсумками зустрічі підписали "дуже важливий і докладний" документ. За даними ЗМІ, США зобов'язалися надати КНДР гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння.

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Новина в сюжеті: Зустріч Трампа та Кім Чен Ина
Теги: #Трамп#зустріч#Кім Чен Ин#Трамп і Кім Чен Ин