Особливі відносини: як пройшла історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина (відео)

Перед початком саміту лідери країн обмінялися історичним рукостисканням.

Основною темою саміту стало ядерне роззброєння.

Обидва лідери з'явилися на зустріч незвичайним способом. Кім Чен Ин приїхав на броньованому поїзді. Потім пересів у кортеж за яким знову бігли охоронці. Трамп прилетів в Сінгапур на літаку. Приїхавши до місця зустрічі, він зайшов через чорний вхід.

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Трамп та Кім Чен Ин за підсумками зустрічі підписали "дуже важливий і докладний" документ. За даними ЗМІ, США зобов'язалися надати КНДР гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння.