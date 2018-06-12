Трамп: зустріч із Кім Чен Ином пройшла краще, ніж хто-небудь очікував

За словами Трампа, зустріч пройшла «дійсно добре».

Американський президент Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин ще раз вийшли до журналістів під час прогулянки після робочого обіду.

Про це повідомляє телеканал ABC.

За словами Трампа, зустріч пройшла «дійсно добре». Він підкреслив, що був зроблений великий прогрес.

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«Зустріч пройшла набагато краще, ніж хто-небудь очікував», — заявив Трамп.

Він також додав, що лідери збираються підписати документ за підсумками саміту.

Раніше Білий дім опублікував меню обіду зі стравами, якими пригощали учасників саміту США-КНДР в Сінгапурі.