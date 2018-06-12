США «заморозять» військові навчання з Південною Кореєю

Трамп заявив, що дані «військові ігри» є дорогими і «дуже провокаційними».

Президент США Дональд Трамп заявив, що США припинять проведення військових навчань з Південною Кореєю.

Як повідомляє «Радіо Свобода», відповідну заяву Трамп зробив на прес-конференції за підсумками саміту з лідером КНДР в Сінгапурі.

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За його словами, дані «військові ігри» є дорогими і «дуже провокаційними».

При цьому, президент США підкреслив, що говорити про скорочення чисельності американських військових в Південній Кореї поки зарано.

Нагадаємо, сьогодні в Сінгапурі відбувся історичний саміт між США та КНДР. Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин завершили зустріч тет-а-тет, на якій були присутні лише перекладачі, а потім підписали спільну заяву.

Згідно з підписаним документом, Північна Корея зобов'язується відмовитися від ядерної зброї, а у відносинах між Пхеньяном і Вашингтоном настає «перезавантаження».