США «заморозять» військові навчання з Південною Кореєю
Президент США Дональд Трамп заявив, що США припинять проведення військових навчань з Південною Кореєю.
Як повідомляє «Радіо Свобода», відповідну заяву Трамп зробив на прес-конференції за підсумками саміту з лідером КНДР в Сінгапурі.
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За його словами, дані «військові ігри» є дорогими і «дуже провокаційними».
При цьому, президент США підкреслив, що говорити про скорочення чисельності американських військових в Південній Кореї поки зарано.
Нагадаємо, сьогодні в Сінгапурі відбувся історичний саміт між США та КНДР. Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин завершили зустріч тет-а-тет, на якій були присутні лише перекладачі, а потім підписали спільну заяву.
Згідно з підписаним документом, Північна Корея зобов'язується відмовитися від ядерної зброї, а у відносинах між Пхеньяном і Вашингтоном настає «перезавантаження».