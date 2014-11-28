Засновник WikiLeaks запідозрив Google у співпраці зі спецслужбами США

Про те, що Google співпрацює зі спецслужбами Джуліан Ассандж написав у своїй книзі під назвою "Як Google знайшов WikiLeaks", яка з'явиться у продажу 1 грудня, передає ТАСС.

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Джуліан Ассанж зазначив, що підозри у нього з'явилися після зустрічі з президентом Google Еріком Шмідтом і членом ради директорів Джаредом Коеном у 2011 році. У книзі засновник WikiLeaks повністю описав зустріч і розмову з керівництвом Google, які й навели його на підозри.

"Я зустрівся з ними і зрозумів, що Ерік Шмідт, цілком можливо, не тільки президент Google. Мене відвідала група осіб, що складається на три чверті з представників держдепартаменту і лише на чверть із представників Google", - пише Джуліан Ассандж у своїй книзі.

Раніше глава Google Ерік Шмідт давав інтерв'ю канадському радіо СВС і відгукувався про засновника WikiLeaks, як про людину, що "занадто параноїдально відноситься до тих речей, які дійсно мали місце в АНБ" і запевнив, що Google не ділиться ні з ким інформацією. "Ми шифруємо нашу інформацію і вона не доступна нікому", - заявив глава Google.