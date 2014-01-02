Засновник Wikileaks: Право на інформацію є непорушним правом людини

«Для людської істоти прагнення до знання співставне серцю, яке б`ється... У міру того, як уряди і корпорації наших країн дізнаються про нас дедалі більше, ми знаємо про них дедалі менше. І ми не повинні соромитися найосновнішої риси людини - прагнення знати», - наголосив Джуліан Ассанж, якого цитує РИА Новости.

«Знання - сила. Щоб залишити людину в невіданні, її потрібно посадити до в‘язниці», - відзначив засновник Wikileaks.

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На думку Ассанжа, документи, опубліковані екс-співробітником американських спецслужб Едвардом Сноуденом, свідчать про те, що світові лідери претендують на «подібне до божественного» знання про кожного із своїх громадян.

«Сильні світу цього, якщо вони хочуть залишитися такими, прагнутимуть дізнатися про нас якомога більше. При цьому вони прагнутимуть добитися того, аби ми знали про них якомога менше», - сказав Ассанж.

«Документи, оприлюднені викривачем з Агентства національної безпеки Едвардом Сноуденом, демонструють, що уряди насмілюються претендувати на те, що через свої розвідслужби володітимуть знаннями про кожного з нас, на кшталт божественних», - додав він.

Гучний скандал навколо WikiLeaks вибухнув після публікації на сайті документів дипломатичної служби США наприкінці листопада 2010 року. Ассанж наразі перебуває на території Великої Британії і переховується в посольстві Еквадору, де йому було надано політичний притулок. Британський верховний суд прийняв рішення екстрадувати Ассанжа до Швеції, влада країни звинувачує його в злочинах сексуального характеру.

Викриття Сноудена спричинили ряд міжнародних скандалів. Так, стало відомо про стеження, яке вели американські спецслужби за лідерами низки країн, включаючи традиційно близьких союзників США. Діяльність Сноудена призвела до того, що президент Барак Обама розпорядився виробити пропозиції з реформи американської розвідки. У грудні 2013 року комісія, створена з цією метою, представила доповідь, порекомендувавши президентові затвердити чіткі критерії спостереження за зарубіжними лідерами.

У червні минулого року Сноуден передав газетам Washington Post і Guardian низку секретних матеріалів про програми стеження спецслужб США і Великої Британії в інтернеті. За даними Агентства нацбезпеки США, в розпорядження журналістів могло потрапити до 200 тисяч секретних документів. Після їх передачі Сноуден вилетів до Гонконгу, а з 23 червня перебуває в транзитній зоні московського аеропорту ”Шереметьєво”. У серпні він одержав тимчасовий притулок у Росії терміном на один рік.