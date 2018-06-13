Трамп показав Кім Чен Ину мотивуюче відео про майбутнє Північної Кореї

У відео йдеться про те, що лідери країн отримали шанс змінити історію та принести на Корейський півострів мир і процвітання.

На саміті в Сінгапурі президент США Дональд Трамп показав лідеру КНДР Кім Чен Ину відео про персективи виходу Північної Кореї з багаторічної міжнародної ізоляції, що стане можливим після її ядерного роззброєння.

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Відеоролик під назвою «Історія можливості для Північної Кореї» оприлюднила у Facebook прес-служба Білого дому.

У відео йдеться про те, що сьогодні Трамп та Кім Чен Ин можуть отримали шанс змінити історію і принести на Корейський півострів мир та процвітання.

У «новому світі», де Північна Корея відмовиться від ядерної зброї, на Пхеньян чекає достаток ресурсів, а також інвестиції та технології з усього світу.

В іншому випадку – КНДР приречена на подальшу ізоляцію та військове стримування.

Нагадаємо, 12 червня у Сінгапурі відбувся саміт між США і КНДР. Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин завершили зустріч тет-а-тет, на якій були присутні лише перекладачі, а потім підписали спільну заяву. Згідно з підписаним документом, Північна Корея зобов'язується відмовитися від ядерної зброї, а у відносинах між Пхеньяном і Вашингтоном настає «перезавантаження».

Оглядачі зазначають, що в 2005-му році КНДР вже підписувала угоду із зобов'язанням провести денуклеаризацію. Тоді КНДР, вживаючи термін "денуклеарізація Корейського півострова", вимагала згортання військової присутності США на Корейському півострові і зняття Америкою "ядерної парасольки" з Південної Кореї і Японії.