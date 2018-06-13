"Я знайду якусь відмовку": Трамп розповів, що робитиме в разі провалу угоди з Кім Чен Ином

За підсумками саміту Трампа та Ина лідерами країн було підписано угоду про невизначені специфічно "безпекові гарантії" з боку США у відповідь на денуклеаризацію Корейського півострова.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що може помилятись щодо намірів лідера КНДР Кім Чен Ина щодо денуклеаризації Корейського півострова.

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Про це президент США заявив на прес-конференції після історичного саміту із Ином, передає Голос Америки.

"Я можу помилятись. Можливо, я буду стояти перед вами за шість місяців і казатиму, що не мав рації. Не знаю, чи я коли-небудь визнаю це, я знайду якусь відмовку", - заявив Трамп.

Не зрозуміло, чи були слова президента США жартом.

Як відомо, за підсумками саміту Трампа та Ина лідерами країн було підписано угоду про невизначені специфічно "безпекові гарантії" з боку США у відповідь на денуклеаризацію Корейського півострова.

Оглядачі відзначили, що у 2005-му році КНДР вже підписувала угоду із зобов'язанням провести денуклеаризацію. Тоді КНДР, вживаючи термін "денуклеаризація Корейського півострова", вимагала згортання військової присутності США на Корейському півострові та зняття Америкою "ядерної парасолі" з Південної Кореї та Японії.