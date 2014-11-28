В Японії планують створити агентство військового експорту - ЗМІ

Як повідомляє Jane's із посиланням на джерело в Міноборони Японії, на даний час складається звід правил, за якими буде діяти перспективне агентство. Ці правила повинні будуть відповідати новим правилам військового експорту Японії, передає LB.ua.

Раніше на цьому тижні, 26 листопада, Рейтер повідомив, що перспективне агентство також отримає повноваження надавати покупцям озброєнь і військової техніки експортні кредити, надавати допомогу в організації спільних з японськими компаніями підприємств і здійснювати фінансовий супровід угод. Джерело Jane's цю інформацію не підтвердило і зазначило, що остаточне рішення про створення агентства поки не прийнято.

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На початку квітня 2014 року Японія зняла заборону на експорт озброєнь, що діяла з 1967-го року, прийнявши закон, який по-новому регламентує постачання оборонної продукції за кордон. Новий закон забороняє продаж військової продукції країнам, де ведуться бойові дії, а також державам, які потенційно можуть "підірвати мир у всьому світі". Експортні правила також дозволяють продавати зброю країнам, завдяки яким зміцняться міжнародна та національна безпека Японії.

Правила японського військового експорту, що діяли з 1947-го року, забороняли поставки озброєнь країнам з комуністичними режимами, державам, які беруть участь у міжнародних військових конфліктах, і країнам, щодо яких діють санкції ООН. Рішення про необхідність скасувати ці правила і ввести нові було прийнято урядом Японії в 2011 році.

Нагадаємо також, що в липні 2014 року Японія зняла обмеження на використання армії за межами країни, що діяли з 1947 року.