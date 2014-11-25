Генсек ООН: Сьогодні весь світ на боці України

Президент України провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном та подякував йому за міжнародну підтримку України, яку консолідує ООН та його інституції, зокрема Генеральна Асамблея та Рада Безпеки. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко також висловив персональну подяку Пан Гі Муну за чітку і однозначну позицію щодо нелегітимності так званих "виборів" від 2 листопада та тієї шкоди, яку вони завдали виконанню Мінських домовленостей. «Ваші заяви з цього приводу дали вірний і вчасний сигнал світові, зокрема Раді Безпеки ООН напередодні її позачергового засідання щодо ситуації в Україні 12 листопада», – заявив глава держави.

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Генсек ООН висловив стурбованість з приводу загрози зриву зусиль, направлених на мирне врегулювання ситуації на Донбасі, та наголосив, що всі положення Мінських домовленостей повинні бути виконані для уникнення подальшої ескалації.

Пан Гі Мун запевнив, що сьогодні весь світ на боці України. ООН докладатиме подальших зусиль, щоб Мінські домовленості виконувались усіма сторонами з метою деескалації ситуації на Донбасі, наголосив Генеральний секретар, підкреслюється в повідомленні.