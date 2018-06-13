ЗМІ повідомили про смерть режисера фільму "Місце зустрічі змінити не можна"

У той же час прес-секретар Говорухіна спростовує інформацію про смерть режисера Станіслава Говорухіна.

Помер радянський і російський актор, режисер, сценарист і продюсер Станіслав Говорухін.

Про це повідомив журналіст Максим Кононенко, передає Telegram-канал Mash.

Це підтверджують і джерела видання "МК" серед колег Станіслава Говорухіна. Причини смерті не уточнюються.

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У той же час прес-секретар Говорухіна спростовує інформацію про смерть режисера.

Телеканал НТВ з посиланням на джерело повідомляє лише те, що стан Станіслава Говорухіна різко погіршився.

Раніше повідомлялося, що Говорухін погано себе почував на кінофестивалі Кінотавр, що пройшов у Сочі.

Джерело "Інтерфаксу" в медичних колах повідомило, що Станіслав Говорухін доставлений Центральну клінічну лікарню (ЦКЛ) в Москві. Лікарі, за словами співрозмовника агентства, оцінюють стан 82-річного Говорухіна як вкрай важкий.

Як повідомила російським ЗМІ директор, що працює з ним, Марія Шоппо, зараз Говорухін перебуває в санаторії в Барвисі і назвала інформацію, що з'явилася про його смерті "злим жартом".

"Це чутки, Станіслав Сергійович - живий. Ви вже не перші, хто дзвонить, у мене просто не вистачає зла, якщо чесно", - завила вона.

Відзначимо, що режисерові 82 роки.

Станіслав Говорухін зняв безліч художніх, художньо-публіцистичних та публіцистичних фільмів. Серед найбільш відомих його режисерських робіт в ігровому кіно: «Вертикаль» (1967), «Місце зустрічі змінити не можна» (1979), «Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна» (1981), «Десять негренят» (1987), «Ворошиловський стрілок» (1999), «Благословіть жінку» (2003), «Пасажирка» (2009), «Weekend» (2013), «Кінець прекрасної епохи» (2015) та інші.

Він написав більше двадцяти сценаріїв до фільмів, серед яких «Контрабанда» (1974), «Пірати XX століття» (1979), «Вторгнення» (1980), «У пошуках капітана Гранта» (1985), «Таємниці мадам Вонг» (1986), а також кілька книг.

Як повідомляв УНІАН, увечері 6 червня на 84 році життя померла відомий український режисер Кіра Муратова.