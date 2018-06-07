Померла українська кінорежисер Кіра Муратова

Кіра Муратова померла у 83 роки.

У середу, 6 червня, померла відомий український режисер Кіра Муратова.

Про це повідомив її чоловік Євген Голубенко, передає Buro 24/7.

Кірі Муратовій було 83 роки. Про причини її смерті не повідомляється.

Також про смерть Кіри Муратової написав продюсер Юрій Минзоянов на сторінці в Facebook.

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«Пішла Кіра. З нею ціла епоха. Пам'ятаю, як ще студентом ВГИКа плакав на «Долгих проводах». Якісь чорні дні настали, навколо смерть… смерть», - написав Мінзоянов.

Кіра Муратова була найяскравішим режисером свого покоління зі своїм неповторним стилем. Вже її перші фільми "Короткі зустрічі" (1967) та "Довгі проводи" (1971) зробили її знаменитою.

Її фільм "Астенічний синдром" у 1990 році отримав Гран-прі Берлінського кінофестивалю. Трагікомедія "Настроювач" була показана на фестивалі у Венеції. Останніми роботами режисера стали драми "Мелодія для шарманки" і "Вічне повернення. Кастинг".

Останньою роботою став фільм Кіри Муратової «Вічне повернення» - в 2015 році режисер заявила, що йде з кінематографа.

Кіра Муратова жила і працювала в Одесі.

Кіра Муратова - українська кінорежисер, академік Національної академії мистецтв України. Народилася 5 листопада 1934 року в Королівстві Румунія у місті Сороки (нині територія Молдови).