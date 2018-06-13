Протести в Грузії: уряд пішов у відставку

Правляча партія протягом семи днів повинна представити президенту країни склад нового уряду.

Грузинський прем'єр-міністр Георгій Квірікашвілі пішов у відставку на тлі масових протестів, пояснивши свій крок розбіжностями з лідером правлячої партії Бідзіною Іванішвілі. У Тбілісі з кінця травня не вщухають протести і мітинги з вимогою справедливого розслідування справ про вбивство підлітків в кінці минулого року.

Як передає Бі-бі-сі, протестувальники, серед яких родичі вбитих, правозахисники і різні опозиційні партії вимагали покарання винних у вбивстві і відставки прем'єр-міністра.

50-річний Квірікашвілі, якого називали ставлеником Іванішвілі, займав пост прем'єра з 2015 року. Відставка прем'єра згідно з грузинською конституцією означає відставку всього уряду.

Читайте такожУчасники акції протесту в Грузії вимагають відставки уряду (фото)

Правляча партія протягом семи днів повинна представити президенту країни склад нового уряду. Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі також протягом семи днів повинен представити новий кабінет міністрів на затвердження парламенту країни.

У грудні минулого року в Тбілісі були вбиті 16-річні школярі Давид Саралідзе та Леван Дадунашвілі. Жорстоке вбивство в центрі міста викликало великий резонанс в Грузії. Двоє неповнолітніх були визнані невинними в груповому вбивстві Давида Саралидзе, одного визнали винним в умисному вбивстві Дадунашвили. Прокуратуру звинуватили в необ'єктивному розслідуванні.

На початку червня протести продовжилися, що змусило головного прокурора Іраклія Шотадзе оголосити про відставку. Протестувальники тим не менш не розійшлися і рушили ходою до будівлі парламенту в центрі Тбілісі.

12 червня екс-прем'єр і лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Іванішвілі різко розкритикував діяльність уряду і зажадав відставки прем'єра, але отримав відмову. Квірікашвілі під час призначення в 2015 році називали людиною з оточення Іванішвілі.

62-річний бізнесмен та найбагатша людина в Грузії Іванішвілі в 2012-2013 роках очолював уряд Грузії, після чого оголосив про відхід з політики. Багато експертів говорили тоді, що екс-прем'єр продовжував і після відходу контролювати реальні важелі влади в країні.

"Грузинська мрія" у 2012 році перемогла на парламентських виборах партію екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. Пізніше партія Іванішвілі перемогла і на виборах в 2016 році.

Навесні цього року Іванішвілі в політику повернувся і очолив посаду голови заснованої ним партії "Грузинська політика".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Грузії заарештували соратника Саакашвілі.