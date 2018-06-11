У Грузії заарештували соратника Саакашвілі - ЗМІ

31 травня в Тбілісі почалися масові акції протесту у зв'язку зі справою про вбивство двох підлітків у грудні 2017 року.

У Грузії 14 діб адміністративного арешту присудили соратнику колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі Звіаду Куправі.

Про це повідомляє Грузія online. Сутички почалися з демонтажу наметового містечка на проспекті Шота Руставелі. Його активісти встановили вчора. Їм інкримінують дрібне хуліганство і відмову виконати вимогу представників правоохоронних органів

У понеділок вранці МВС повідомило про затримання чотирьох учасників акції, серед них один з організаторів мітингу і їх лідер Звіад Куправа. Пізніше МВС затримало ще шістьох, а до вечора ситуація загострилася, поліція розібрала розставлені на проспекті Руставелі намети. В результаті правоохоронці заявили про затримання ще 9 членів акції, в тому числі членів опозиційних партій. При цьому інформацію про те, що затриманий опозиційний депутат Ніка Мелія, в МВС не підтвердили.

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31 травня в Тбілісі почалися масові акції протесту у зв'язку зі справою про вбивство двох підлітків у грудні 2017 року.

В ході бійки школярів через множинні ножові поранення померли двоє 16-річних підлітків — Леван Дадунашвілі і Давид Саралідзе. Це вбивство стало одним з найгучніших кримінальних справ за останні роки в Грузії. Через півроку суд засудив одного підлітка до 10 років і 6 місяців позбавлення волі за вбивство Дадунашвілі, а другого — до 9 років і 9 місяців за спробу навмисного вбивства Саралідзе. Отже, залишилося без відповіді, хто вбив Саралідзе.

З цієї причини батько вбитого Зазу Саралідзе організував акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Грузії після гучних акцій протесту приступило до повторного розслідування справи. У неділю вдень акції відновилися.