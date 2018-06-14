"Великий успіх": президент Південної Кореї прокоментував зустріч Трампа та Кім Чен Ина

За словами Мун Чже Іна, результати зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина оцінюють по-різному.

Південнокорейський президент Мун Чже Ін назвав саміт в Сінгапурі між США і КНДР «великим успіхом».

За словами Мун Чже Іна, результати зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина оцінюють по-різному, передає «Ренхап».

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«...найбільш важливим є той факт, що ця зустріч дозволила всьому світу, включаючи США, Японію і Китай уникнути загрози ядерної війни і міжконтинентальних балістичних ракет», — заявив Ін.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон не збирається знімати санкції проти КНДР до її повного ядерного роззброєння.