Генсек НАТО про Росію: Чим складніші наші відносини, тим більше ми потребуємо діалога

Столтенберг під час зустрічі з Меркель висловився з приводу необхідності діалогу з Росією.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що складні відносини з Росією вимагають активізації діалогу. Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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«Наш діалог з Росією непростий. Але чим складніші наші відносини, тим більше ми потребуємо діалогу», - цитує його сайт Північноатлантичного альянсу.

В рамках зустрічі Столтенберг і Меркель обговорили підготовку до саміту НАТО, який має відбутися в липні, в тому числі питання про сили швидкого реагування альянсу і боротьбу НАТО проти терористів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Норвегія попросила у США збільшити більш ніж в два рази контингент біля кордонів з Росією.