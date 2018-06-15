Генсек НАТО про Росію: Чим складніші наші відносини, тим більше ми потребуємо діалога
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що складні відносини з Росією вимагають активізації діалогу. Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
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«Наш діалог з Росією непростий. Але чим складніші наші відносини, тим більше ми потребуємо діалогу», - цитує його сайт Північноатлантичного альянсу.
В рамках зустрічі Столтенберг і Меркель обговорили підготовку до саміту НАТО, який має відбутися в липні, в тому числі питання про сили швидкого реагування альянсу і боротьбу НАТО проти терористів.
Як повідомляв УНІАН, раніше Норвегія попросила у США збільшити більш ніж в два рази контингент біля кордонів з Росією.