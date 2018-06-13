Норвегія попросить США збільшити більш ніж в два рази контингент біля кордонів з Росією

Осло попросить Вашингтон направити 700 морських піхотинців з 2019 року (в даний час їх 330).

Норвегія запропонує Сполученим Штатам більш ніж в два рази збільшити кількість морських піхотинців США, розміщених в країні.

Читайте такожЛідери країн G7 планують спільно протистояти зовнішнім втручанням у вибори

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Reuters, це може призвести до посилення напруженості у відносинах з Росією. Уряд в Осло все більше стурбований загрозою з боку Росії після анексії Криму в 2014 році і хоче, щоб число американських морських піхотинців збільшилося до 700 осіб.

Приблизно 330 морських піхотинців США повинні були залишити Норвегію наприкінці цього року після того, як у січні 2017 року прибув початковий контингент для підготовки до бойових дій у зимових умовах. Однак рішення про виведення американських військових було змінено. Міністр закордонних справ Норвегії І Еріксен Сорайде заявила журналістам, що це рішення не є створенням постійної бази США в Норвегії і не націлена проти Росії. "На норвезькій землі немає американських баз", - сказала вона, додавши, що рішення має широку підтримку з боку парламенту.

Осло попросить Вашингтон направити 700 морських піхотинців з 2019 року (в даний час їх 330). Додаткові підрозділи будуть розташовані ближче до кордону з Росією в регіоні Внутрішній Тромсе в норвезької Арктиці, а не в центральній Норвегії. Ротація сил буде продовжуватися протягом п'яти років порівняно з первинним розміщенням, яке тривало шість місяців з початку 2017 року, а потім було продовжено в червні минулого року. Крім того, США хочуть побудувати інфраструктуру, яка могла б розмістити до чотирьох винищувачів США на базі в 65 кілометрах на південь від Осло в рамках європейської ініціативи щодо стримування, розпочатої після окупації Криму.

Рішення розмістити морських піхотинців викликало роздратування Москви, яка заявила, що це погіршить двосторонні відносини і посилить напруженість на північному фланзі НАТО.