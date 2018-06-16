В Афганістані під час святкування закінчення Рамадану стався вибух: десятки загиблих

В результаті вибуху загинуло 26 осіб.

В результаті вибуху автомобіля, ничиненного вибухівкою, в афганському місті Нангархар загинуло 26 осіб.

Як повідомляє Reuters, в цей момент в місті відбувалася зустріч неозброєних бойовиків «Талібану» і афганськими солдатами. Вони всі разом святкували закінчення посту Рамадан. Забувши про ворожнечу, солдати і бойовики обмінювалися обіймами і робили селфи, повідомляє видання.

Представники «Талібану» заявляють, що не причетні до инцеденту.

«Цей інцидент не має нічого спільного з талібами. Район, де стався вибух, близький до нашої лінії фронту. Деякі з наших членів вирушили туди, щоб відсвяткувати Ейд (свято, що знаменує закінчення Рамадану -УНІАН). Постраждали наші члени», - сказав агентству один з представників руху.

Повідомляється, що з нагоди Рамадану президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про припинення вогню з терористичним угрупуванням "Талібан" на термін з 11 по 20 червня.

У свою чергу «Талібан» оголосив про триденне перемир'я з нагоди Ейда, яке почалося в п'ятницю.

Пізніше видання повідомило, що відповідальність за теракт взяли на себе члени терористичного угрупування "Ісламся держава".

Нагадаємо ще в травні між афганськими військами і "Талібаном" велися бої. 12 травня як мінімум 43 афганських військовослужбовців і поліцейських були вбиті, більше 10 отримали поранення в результаті нападу бойовиків терористичного угрупування "Талібан" на контрольно-пропускні пункти.