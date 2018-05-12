Бойовики "Талібану" вбили 43 поліцейських і військових в Афганістані - ЗМІ

Провінція Фарах знаходиться на кордоні з Іраном і є одним з центрів культивування опійного маку в Афганістані.

Як мінімум 43 афганських військовослужбовця та поліцейських були вбиті, більше 10 отримали поранення в результаті нападу бойовиків терористичної угруповання "Талібан" на контрольно-пропускні пункти.

Бойовики атакували на два КПП у провінції Фарах на заході країни в п'ятницю, 11 травня, повідомляє dt.ua з посиланням на Afghanistan Times.

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Повідомляється, що спочатку нападу зазнав КПП Дорахі, загинули 23 поліцейських. Потім був атакований КПП Радж, вбито не менше дев'яти поліцейських, ще три людини отримали поранення.

За словами одного з чиновників, всього в результаті атак бойовиків загинули не менше 43 осіб, у тому числі дев'ять військовослужбовців афганської армії, а більше 10 людей отримали поранення.

Провінція Фарах знаходиться на кордоні з Іраном і є одним з центрів культивування опійного маку в Афганістані.

Раніше УНІАН повідомляв, що в провінції Хост в Афганістані стався вибух у мечеті, яка також використовувалася в якості центру реєстрації виборців. Повідомляється про 17 загиблих в результаті вибуху. Ще 33 людини отримали поранення.