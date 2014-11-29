Столтенберг: НАТО не потрібна холодна війна з Росією

"Ми не хочемо жодного протистояння з Росією, нам холодна війна не потрібна. Ми зацікавлені у співробітництві, у конструктивних відносинах з Росією. Але проблема в тому, що цього повинна хотіти і Росія", - заявив Столтенберг в інтерв'ю "Ехо Москви".

Читайте такожУ Раду внесли законопроект про вступ України в НАТОГенсек також підкреслив, що Росія не дотримується норм міжнародного права, використовуючи силу задля порушення кордону, територіальної цілісності, принципу суверенітету суверенної країни.

Як повідомляв УНІАН, раніше Столтенберг заявив, що Росія у жодному разі не може впливати на рішення України про вступ до НАТО.