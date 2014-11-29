Росія не може впливати на рішення України про вступ в НАТО - Генсек

Про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив в інтерв'ю радіо "Ехо Москви" 28 листопада.

На попрос журналіста готові до НАТО надати гарантії вступу України в альянс, він відповів: "Ваше питання доводить, наскільки ви погано розумієте концепцію суверенної країни. ...Будь-яка суверенна держава може самостійно вирішити, чи хоче вона бути членом того чи іншого альянсу або організації, націленої на забезпечення безпеки. І в принципі саме таке питання, воно як би є замахом на суверенний вибір України".

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Столтенберг зазначив, що поважає прийняте Україною кілька років тому рішення не вступати ні в один блок, ні в один військовий альянс.

"Зараз в Україні ведуться дебати, є пропозиція змінити це рішення. Якщо таке рішення буде прийнято, якщо вони захочуть вступити в НАТО, я буду поважати їх рішення, але таке рішення має прийматися в Україні. Жодна третя країна, що не входить в НАТО, не може розраховувати на право вето або будь-яким чином впливати на рішення суверенної країни, такої, як Україна. У цьому, власне, принцип суверенного права прийняття рішень", - підкреслив Столтенберг.