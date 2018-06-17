В Афганістані кількість загиблих під час вибуху зросла до 35 осіб, 65 поранено

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».

У результаті вибуху в східній афганській провінції Нангархар загинули 36 осіб, ще 65 отримали поранення. Читайте такожЗбитого в Афганістані радянського льотчика знайшли живим через 30 років Як передає Al Jazeera, відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава». Повідомляється, що теракт стався після того, як президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про продовження урядом режиму припинення вогню з "Талібаном". Серед жертв - мирні громадяни, афганські військові та члени "Талібану", які відзначали кінець мусульманського священного місяця Рамадан.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter