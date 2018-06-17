Вашингтон висунув КНДР 47 вимог

Зняття санкцій з Північної Кореї залежить від виконання "повної денуклеаризиції" корейського півострова.

В рамках договору про денуклеаризацію США пред'явили КНДР вимоги по 47 пунктах.

Про це повідомив глава японського МЗС Таро Коно, повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал NHK.

За словами міністра, під "повною денуклеаризацією" розуміється ліквідація ядерної та інших видів зброї масового знищення, а також ракет і всіх відповідних об'єктів.

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"Північній Кореї у зв'язку з цим були представлені вимоги по 47 позиціях. Якщо вимога повної денуклеаризації в такому розумінні не буде виконана, то і санкції відносно Північної Кореї зняті не будуть", - заявив Коно.

Нагадаємо, 12 червня, в готелі Capella на курортному острові Сентоса в Сінгапурі відбувся перший саміт США-КНДР.

За підсумками зустрічі Трампа і Кім підписали спільний документ. Лідер КНДР висловив прихильність повної денуклеаризації Корейського півострова, а Трамп пообіцяв надати "гарантії безпеки" владі Північної Кореї в обмін на відмову від ядерної зброї.