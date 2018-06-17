На фестивалі у США сталася стрілянина: 20 людей поранено
У Сполучених Штатах Америки внаслідок стрілянини, яка сталася на фестивалі Art All Night у місті Трентон штат Нью-Джерсі, 20 людей зазнали поранень.
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Про це повідомляє CNN із посиланням на прокуратуру округу Мерсер.
Згідно з інформацією, 16 постраждалих отримали вогнепальні поранення, четверо потерпілих знаходяться у критичному стані. У тому числі - 13-річний хлопчик.
За даними правоохоронців, двоє підозрюваних близько 3-ї години ночі у неділю, 17 червня, відкрили вогонь по відвідувачах фестивалю.
Наразі відомо, що одного з нападників, 33-річного чоловіка, застрелили. Другого стрілка взяли під варту.
Правоохоронці з’ясовують причини та обставини події.
Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року сталася стрілянина в Лас-Вегасі, штат Невада, під час концерту музики кантрі, загинули понад 50 людей, близько півтисячі були поранені.