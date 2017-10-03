Стрілянина в Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 59, поранених – до 527

Кількість загиблих в результаті стрілянини в Лас-Вегасі зросла до 59 людей, ще 527 отримали поранення. Про це повідомив шериф міста Джозеф Ломбардо, передає CNN.

При цьому поліцейський зазначив, що озвучена цифра не остаточна.

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Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася під час проведення музичного фестивалю кантрі-музики "Урожай" (Harvest) в американському Лас-Вегасі. Поліція встановила, що 64-річний Стівен Крейг Паддок з Мескіта (Невада) відкрив стрілянину по відвідувачах фестивалю з номера на 32-му поверсі готелю Mandalay Bay. Президент США Дональд Трамп назвав розстріл людей в Лас-Вегасі втіленням зла у чистому вигляді.