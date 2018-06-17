Мігранти, яких відмовилися приймати Італія та Мальта, прибули до порту Іспанії (відео)

До Іспанії дісталися всі 629 мігрантів, які протягом останніх декількох днів прямували через Середземне море.

Сторожовий корабель Orione ВМС Італії, третє судно, на борту якого перебувають мігранти, яких відмовилися приймати Італія і Мальта, прибув до порту іспанської Валенсії.

Читайте такожУ Німеччині готують новий план політики з надання притулку

Кадри з прибуттям судна транслювало іспанське телебачення, передає РИА Новости.

Таким чином, до Іспанії дісталися всі 629 мігрантів, які протягом останніх декількох днів прямували через Середземне море до берегів цієї країни.

Першим вранці у неділю прибув італійський патрульний корабель Dattilo, на борту якого перебували 274 мігранти, потім Aquarius, на якому знаходилися 106 осіб.

Всі, хто потребує медичної допомоги, направляються в лікарні Валенсії.

Судно Aquarius врятувало майже 630 мігрантів, які тонули біля берегів Лівії. Ситуація з Aquarius викликала загальноєвропейський скандал. Влада Італії та Мальти закрила для судна свої порти, його погодилася прийняти Іспанія, надавши порт Валенсії.