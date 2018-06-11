Італія опинилася в центрі скандалу через відмову пропустити судно із 629 голодуючими мігрантами з Африки

Прем'єр Іспанії Педро Санчес розпорядився прийняти в порту Валенсії судно Aquarius із врятованими в Середземному морі мігрантами після відмов Італії та Мальти.

Рятувальне судно з 629 мігрантами на борту застрягло в Середземному морі після того, як новий міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні відмовився впустити його в порт.

Сальвіні, лідер правої партії "Ліга Півночі", заявив, що судно з мігрантами "Акваріус" повинна прийняти Мальта, але там із ним не згодні, пише Бі-Бі-Сі.

Мальтійська влада стверджує, що співробітники німецької благодійної організації SOS Méditerranée підібрали мігрантів у водах Лівії, що означає, що врятовані люди знаходяться в юрисдикції Італії.

Італія - основна країна, через яку більшість біженців з північної Африки потрапляють в Європу.

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Благодійна організація SOS Méditerranée, якій належить "Акваріус", повідомила, що судно отримало інструкції від італійського Морського рятувального координаційного центру не рухатися з місця, перебуваючи в 35 морських милях (близько 65 км) від Італії і в 27 морських милях від Мальти (близько 50 км).

При цьому правозахисники уточнили, що мігрантів зібрали на судно в ході шести різних рятувальних операцій, що проводилися біля узбережжя Лівії.

"Наша мета - висадити в безпечному місці 629 осіб, які перебувають на борту "Акваріуса". Деякі з них були врятовані вчора ввечері при надзвичайно складних умовах", - цитує агентство Рейтер прес-секретаря організації Матільду Овіллен.

Німецька влада закликала Італію і Мальту негайно виконати свої гуманітарні зобов'язання".

Європейська комісія також закликала Італію і Мальту якомога швидше вирішити питання з прийомом біженців з рятувального судна Aquarius, передає Європравда.

"Ми проінформовані про ситуацію. Єврокомісія знаходиться в контакті з урядами Італії та Мальти. Для нас на першому місці - гуманітарний імператив. Мова йде про людей, більше 600 людей, включаючи дітей. І мальтійський, і італійський уряди мають забезпечити цих людей необхідною допомогою", - сказав представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас на прес-конференції в Брюсселі.

Представник Єврокомісії Наташа Берто зазначила, що Єврокомісія не може визначати межі міжнародних вод і не може вказувати, яка саме країна в цій ситуації повинна прийняти мігрантів.

"Ситуація досить ясна. Міжнародне законодавство визначає, що рішення про те, де висадити мігрантів, повинна приймати країна, яка координує рятувальну операцію. Але законодавство не визначає, що це має бути зроблено в цій країні", - сказала вона.

Крім цього, Управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців звернулося до урядів Італії та Мальти з проханням дозволити негайну висадку сотень мігрантів, передає lb.ua.

"Тут є невідкладний гуманітарний імператив. Люди знаходяться в тяжкому становищі, у них закінчується їжа і вони потребують швидкої допомоги. Більш широкі питання, наприклад, хто несе відповідальність і як цю відповідальність краще розділити між державами, слід розглянути пізніше", - заявили в ООН.

Свою незгоду з рішенням віце-прем'єра і глави МВС Маттео Сальвіні висловили також кілька мерів міст на півдні Італії, пише видання Politico.

Мери Палермо, Таранто, Мессіни і Реджо-Калабрії також заявили, що будуть готові прийняти судно.

"Ми завжди раділи рятувальним човнам і судам, які рятували життя в морі. Ми не зупинимося зараз", - сказав мер Палермо Леолука Орландо. "Сальвіні порушує міжнародне право. Він ще раз показав, що наш уряд - вкрай ультраправий", - додав Орландо.

Сальвіні захистив своє рішення в Facebook, написавши: "Мальта нікого не приймає. Франція розвертає людей на кордоні, Іспанія захищає свій кордон зі зброєю. З сьогоднішнього дня Італія також почне говорити "ні" торгівлі людьми та бізнесу щодо незаконної імміграції".

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Багатьох мігрантів врятували у водах Лівії. Це маршрут, яким зазвичай намагаються нелегально потрапити до Європи біженці з країн Африки, розташованих на південь від Сахари, продовжує Бі-Бі-Сі.

Близько 400 осіб з них були підібрані італійськими військовими кораблями, береговою охороною країни або торговими судами - після чого людей пересадили на "Акваріус".

SOS Méditerranée повідомили, що серед біженців, які перебувають на борту судна, 123 підлітка без супроводу дорослих, 11 маленьких дітей і сім вагітних жінок.

Пізніше стало відомо, що прем'єр Іспанії Педро Санчес розпорядився прийняти в порту Валенсії судно Aquarius, повідомляє Європравда з посиланням на El Pais.

"Це наш обов'язок допомогти уникнути гуманітарної катастрофи і запропонувати безпечну гавань цим людям, таким чином виконуючи зобов'язання міжнародного права", - заявив Санчес.

Перед цим мери іспанських міст Барселони і Валенсії запропонували надати свої порти для прийому рятувального судна.

Прем'єр Мальти Джозеф Мускат вже подякував Іспанії за згоду прийняти корабель після того як "Італія порушила міжнародні правила".