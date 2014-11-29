Саркозі обрали новим головою провідної опозиційної партії Франції
21:33, 29 листопада 2014Світ
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За попередніми підсумками голосування, екс-президент набрав 64,5% голосів.
REUTERS
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі став новим головою Союзу на підтримку народного руху.
Як передає ТАСС, вибори лідера провідної опозиційної партії у Франції відбулися в суботу. За попередніми підсумками голосування, Саркозі набрав 64,5% голосів.
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Участь у виборах нового голови СПНР взяли близько 155 тис. членів партії (близько 60% активу) по всій Франції.
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