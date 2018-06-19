Після перестрілки у Швеції двоє чоловіків померли у лікарні

05:20, 19 червня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Як передає 112.ua, після отриманих поранень у лікарні померло двоє чоловіків: 18-річний та 29-річний. Поранення отримали ще чотири людини.

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"Немає жодних ознак того, що це теракт. Швидше за все, перестрілка між злочинцями", - повідомили в поліції.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на фестивалі у США сталася стрілянина: 20 осіб були поранені, нападник убитий.

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Теги: #Швеція