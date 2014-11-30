ЦВК: парламентські вибори в Молдові визнані такими, що відбулися

Як передає РІА Новости, про це заявив голова ЦВК Юрій Чокан. «На 15.30 за місцевим часом явка склала 39,21% від загального числа зареєстрованих виборців, або 1 мільйон 98 виборців»,- сказав він.

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Всього в Молдові мають право голосувати близько 3,22 млн осіб, включаючи майже 211,4 тис. жителів Придністров'я.

У неділю в Молдові проходять парламентські вибори. Депутатів обирають на 4 роки на основі загального вільного голосування. Основна боротьба розгортається між політичними силами, що утворюють зараз правлячий проєвропейський альянс (ліберал-демократи, демократи і ліберали), і опозиційними лівими партіями (комуністи і соціалісти), які виступають за євразійську інтеграцію.