Навальний анонсував протести у 20 містах Росії під час ЧС-2018 (відео)

За словами політика, заявки на проведення акцій наразі подано лише у тих містах, де не проходить Чемпіонат Світу.

Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив про проведення 1 липня акцій протесту у зв'язку з планами уряду РФ підвищити в країні пенсійний вік.

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«Ми будемо протестувати проти цього всіма силами і вас до того ж закликаємо. Вчора наші штаби у 20 містах подали повідомлення про проведення 1 липня акцій протесту проти підвищення пенсійного віку», – написав політик у своєму Instagram.

За його словами, заявки подали поки тільки в тих містах, де не проходить Чемпіонат Світу. Там зберігся стандартний порядок подання таких сповіщень.

Навальний також навів список міст, у яких подані заявки: Білгород, Бійськ, Іжевськ, Краснодар, Красноярськ, Комсомольськ-на-Амурі, Липецьк, Мурманськ, Новокузнецьк, Новосибірськ, Оренбург, Псков, Ставрополь, Твер, Хабаровськ, Чебоксари, Ярославль.

Раніше повідомлялося, що Мінекономрозвитку РФ готує пропозиції про підвищення пенсійного віку до 63 або 65 років для обох статей.

За даними Мінекономрозвитку, в результаті демографічних хвиль Росія в найближчі роки буде втрачати по 200-300 тисяч економічно активного населення щорічно.