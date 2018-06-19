Навальний анонсував протести у 20 містах Росії під час ЧС-2018 (відео)
Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив про проведення 1 липня акцій протесту у зв'язку з планами уряду РФ підвищити в країні пенсійний вік.
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«Ми будемо протестувати проти цього всіма силами і вас до того ж закликаємо. Вчора наші штаби у 20 містах подали повідомлення про проведення 1 липня акцій протесту проти підвищення пенсійного віку», – написав політик у своєму Instagram.
За його словами, заявки подали поки тільки в тих містах, де не проходить Чемпіонат Світу. Там зберігся стандартний порядок подання таких сповіщень.
Навальний також навів список міст, у яких подані заявки: Білгород, Бійськ, Іжевськ, Краснодар, Красноярськ, Комсомольськ-на-Амурі, Липецьк, Мурманськ, Новокузнецьк, Новосибірськ, Оренбург, Псков, Ставрополь, Твер, Хабаровськ, Чебоксари, Ярославль.
Давайте чесно скажемо: підвищення пенсійного віку, затіяне Путіним і Медведєвим - справжнісіньке злочин. Звичайне пограбування кількох десятків мільйонів осіб під виглядом "назрілої реформи". Ми будемо протестувати проти цього всіма силами і вас до того ж закликаємо. Вчора наші штаби в 20 містах подали повідомлення про проведення 1 липня акцій протесту проти підвищення пенсійного віку. Заявки подані поки тільки в тих містах, де проходить Чемпіонат Світу. Відповідно, там зберігся стандартний порядок подання таких повідомлень. Це загальнонаціональний і загальнонародний протест. Ми закликаємо всіх взяти участь в акціях проти підвищення пенсійного віку, незалежно від політичних поглядів та уподобань. Нам все одно, за кого ви голосували вчора. Приходьте на вулицю зараз, а інакше завтра ви не доживете до пенсії. Список міст, де подані заявки: Білгород Бійськ Іжевськ Краснодар, Красноярськ Комсомольськ-на-Амурі Липецьк Мурманськ Новокузнецьк, Новосибірськ Оренбург Псков Ставрополь Твер Хабаровськ Чебоксари Ярославль
Раніше повідомлялося, що Мінекономрозвитку РФ готує пропозиції про підвищення пенсійного віку до 63 або 65 років для обох статей.
За даними Мінекономрозвитку, в результаті демографічних хвиль Росія в найближчі роки буде втрачати по 200-300 тисяч економічно активного населення щорічно.