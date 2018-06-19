Навальний анонсував протести у 20 містах Росії під час ЧС-2018 (відео)

14:22, 19 червня 2018
Світ
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Олексій Навальний / REUTERS

Російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив про проведення 1 липня акцій протесту у зв'язку з планами уряду РФ підвищити в країні пенсійний вік.

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«Ми будемо протестувати проти цього всіма силами і вас до того ж закликаємо. Вчора наші штаби у 20 містах подали повідомлення про проведення 1 липня акцій протесту проти підвищення пенсійного віку», – написав політик у своєму Instagram.

За його словами, заявки подали поки тільки в тих містах, де не проходить Чемпіонат Світу. Там зберігся стандартний порядок подання таких сповіщень.

Навальний також навів список міст, у яких подані заявки: Білгород, Бійськ, Іжевськ, Краснодар, Красноярськ, Комсомольськ-на-Амурі, Липецьк, Мурманськ, Новокузнецьк, Новосибірськ, Оренбург, Псков, Ставрополь, Твер, Хабаровськ, Чебоксари, Ярославль.

Давайте чесно скажемо: підвищення пенсійного віку, затіяне Путіним і Медведєвим - справжнісіньке злочин. Звичайне пограбування кількох десятків мільйонів осіб під виглядом "назрілої реформи". Ми будемо протестувати проти цього всіма силами і вас до того ж закликаємо. Вчора наші штаби в 20 містах подали повідомлення про проведення 1 липня акцій протесту проти підвищення пенсійного віку. Заявки подані поки тільки в тих містах, де проходить Чемпіонат Світу. Відповідно, там зберігся стандартний порядок подання таких повідомлень. Це загальнонаціональний і загальнонародний протест. Ми закликаємо всіх взяти участь в акціях проти підвищення пенсійного віку, незалежно від політичних поглядів та уподобань. Нам все одно, за кого ви голосували вчора. Приходьте на вулицю зараз, а інакше завтра ви не доживете до пенсії. Список міст, де подані заявки: Білгород Бійськ Іжевськ Краснодар, Красноярськ Комсомольськ-на-Амурі Липецьк Мурманськ Новокузнецьк, Новосибірськ Оренбург Псков Ставрополь Твер Хабаровськ Чебоксари Ярославль

Публікація від Олексій Навальний (@navalny)

Раніше повідомлялося, що Мінекономрозвитку РФ готує пропозиції про підвищення пенсійного віку до 63 або 65 років для обох статей.

За даними Мінекономрозвитку, в результаті демографічних хвиль Росія в найближчі роки буде втрачати по 200-300 тисяч економічно активного населення щорічно.

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Теги: #Навальный#Россия