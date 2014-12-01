Перша колона машин восьмого російського гумконвою покинула Україну
01:35, 01 грудня 2014Світ
0 0
Машини з восьмого російського "гуманітарного конвою", які в неділю приїжджали в Донецьк, повернулися в Ростовську область.
Перша колона машин восьмого російського гумконвою покинула Україну / twitter.com/ChristopherJM
Про це повідомив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Олег Воронов, пише РИА Новости.
"Машини з колони МНС, які доставили гуманітарну допомогу в Донецьк, повернулися порожніми в Ростовську область. Водії почувають себе добре, техніка справна. Ніяких НП на шляху прямування не сталося", - сказав він.
Читайте такожПонад 60 машин російського гумконвою перетнули кордон
Чиновник додав, що зараз на шляху до російського кордону перебувають вантажівки, які доставили "гуманітарну допомогу" у Луганськ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter