Перша колона машин восьмого російського гумконвою покинула Україну

01:35, 01 грудня 2014
Світ
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Машини з восьмого російського "гуманітарного конвою", які в неділю приїжджали в Донецьк, повернулися в Ростовську область.

twitter.com/ChristopherJM

 Про це повідомив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Олег Воронов, пише РИА Новости.

"Машини з колони МНС, які доставили гуманітарну допомогу в Донецьк, повернулися порожніми в Ростовську область. Водії почувають себе добре, техніка справна. Ніяких НП на шляху прямування не сталося", - сказав він.

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Чиновник додав, що зараз на шляху до російського кордону перебувають вантажівки, які доставили "гуманітарну допомогу" у Луганськ.

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