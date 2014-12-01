Перша колона машин восьмого російського гумконвою покинула Україну

Про це повідомив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Олег Воронов, пише РИА Новости.

"Машини з колони МНС, які доставили гуманітарну допомогу в Донецьк, повернулися порожніми в Ростовську область. Водії почувають себе добре, техніка справна. Ніяких НП на шляху прямування не сталося", - сказав він.

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Чиновник додав, що зараз на шляху до російського кордону перебувають вантажівки, які доставили "гуманітарну допомогу" у Луганськ.