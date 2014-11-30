Російський "гуманітарний конвой" складається з 106 вантажівок, його вміст невідомий

Як повідомили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби, сьогодні російською стороною в односторонньому порядку було здійснено оформлення гуманітарного вантажу.

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Враховуючи, що російською стороною порушені вимоги міжнародного та українського законодавства щодо переміщення товарів гуманітарної допомоги, а також те, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не брали участі у переміщенні вантажу, український зведений підрозділ провів тільки візуальне спостереження за проходженням російського вантажу через державний кордон, без виконання покладених на нього контрольних функцій.

Візуальний контроль був здійснений в пунктах пропуску для автомобільного сполучення Донецьк-Ізварине та Матвєєв Курган-Успенка на території Російської Федерації двома зведеними прикордонно-митними групами.

З 08.10 до 09.10 через пункт пропуску "Матвєєв Курган" (РФ) проїхали 63 машини.

З 08.30 до 09.40 через пункт пропуску "Донецьк" (РФ) оформлені 43 транспортних засоби.

В цілому у двох пунктах пропуску було зафіксовано 106 автомобілів.

Як повідомляв УНІАН,30 листопада російські ЗМІпроінформували, що сьогодні вранці вантажівки восьмого російського «гуманітарного конвою» перетнули російсько-український кордон і попрямували в Луганськ і Донецьк.