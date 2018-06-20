Як за часів Джорджа Буша-молодшого: США оголосили про вихід із Ради ООН з прав людини

"Цей крок не є відходом США від наших зобов'язань щодо прав людини", - підкреслила посол США в ООН.

Посол Сполучених Штатів Америки в ООН Ніккі Хейлі 19 червня оголосила про вихід держави із Ради ООН з прав людини.

"Ми виходимо із Ради ООН з прав людини, оскільки жодна з країн не має сміливості приєднатися до нашої боротьби за реформування лицемірного і упередженого органу", - заявила Хейлі, повідомляє Reuters.

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"Цей крок не є відходом США від наших зобов'язань щодо прав людини", - зазначила Хейлі.

Рік тому посол Ніккі Хейлі заявила, що Вашингтон переглядає своє членство у Раді та закликала до її реформи і усунення «хронічної антиізраїльської упередженості». Сполучені Штати бойкотували Раду ООН з прав людини протягом трьох років за президента Джорджа Буша-молодшого.