Як за часів Джорджа Буша-молодшого: США оголосили про вихід із Ради ООН з прав людини

01:19, 20 червня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

"Ми виходимо із Ради ООН з прав людини, оскільки жодна з країн не має сміливості приєднатися до нашої боротьби за реформування лицемірного і упередженого органу", - заявила Хейлі, повідомляє Reuters.

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"Цей крок не є відходом США від наших зобов'язань щодо прав людини", - зазначила Хейлі.

Рік тому посол Ніккі Хейлі заявила, що Вашингтон переглядає своє членство у Раді та закликала до її реформи і усунення «хронічної антиізраїльської упередженості». Сполучені Штати бойкотували Раду ООН з прав людини протягом трьох років за президента Джорджа Буша-молодшого.

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Теги: #США#Рада ООН з прав людини