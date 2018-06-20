В КНДР прибрали з магазинів антиамериканські сувеніри

Вони користувалися значною популярністю серед туристів.

Туристичні магазини у Північній Кореї прибрали антиамериканські сувеніри зі своїх прилавків після саміту між лідером країни Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом.

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Про це повідомляють західні туроператори, передає ТСН з посиланням на Reuters. «Вони завжди дуже популярні, не дуже гострі, і наразі всі вони були вилучені», - заявив генеральний менеджер Koryo Tours Саймон Кокерел.

За його словами, самі продавці навряд чи прибрали б такі популярні сувеніри, а тому, найімовірніше, це була вказівка від керівництва КНДР.

Більша частина туристів у КНДР найчастіше відвідує демілітаризовану зону між Північною та Південною Кореями і там теж прибрали антиамериканські сувеніри.

«За три дні після саміту, що відбувся в Сінгапурі, ми відправили групу до демілітаризованої зони з Пхеньяну, де ми помітили зміни у тому, що продається туристам у сувенірному магазині. Вони перенесли акцент з антиамериканізму на покращення сільського господарства, спорту та зростання місцевої економіки», - сказала менеджер туру Young Pioneer Tours Рован Беард.

Вона також розповіла, що антиамериканські плакати зникли і з сувенірних магазинів Пхеньяну. «За п’ять років роботи в Північній Кореї, я ніколи не бачила, щоб вони зникали», - підкреслила Беард.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп і Кім Чен Ин зустрілися 12 червня в Сінгапурі, де провели історичний саміт. Американський лідер назвав цю зустріч "набагато кращою, ніж хто-небудь міг очікувати". Під час зустрічі лідери підписали документ про ядерне роззброєння Північної Кореї і гарантії безпеки для азіатської країни з боку США. Після саміту президент Штатів дав прес-конференцію, де розповів подробиці розмови з Кім Чен Ином, а також про санкції, війну на Корейському півострові і багато іншого.