КНДР і Південна Корея почали відновлювати контакти військових

В ході переговорів сторони обговорили демілітаризацію прикордонного села Пханмунджом на "випробувальний термін", а також припинення "ворожих дій" вздовж кордону.

У відносинах між КНДР і Південною Кореєю знову намітилося потепління. У четвер, 14 червня, делегації двох країн уклали угоду про поновлення військової комунікації.

Як передає DW.com, це сталося вперше за 11 років.

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Як випливає зі спільного прес-релізу двох Корей, в ході переговорів сторони обговорили демілітаризацію прикордонного села Пханмунджом на "випробувальний термін", а також припинення "ворожих дій" вздовж корейсько-корейського кордону.

Проте з деяких питань сторонам не вдалося досягти згоди. Так, делегації не змогли домовитися про встановлення каналів зв'язку між представниками військового керівництва КНДР і Південної Кореї. Крім того, переговори на рівні міністерств оборони обох країн також не були погоджені. Однак сторони домовилися надалі працювати над пошуком рішення з цих питань, говориться в спільному прес-релізі.

12 червня в Сінгапурі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина, вони підписали документ, який зобов'язує Північну Корею до "повної денуклеаризації Корейського півострова". На прес-конференції за підсумками саміту Трамп оголосив про швидке закінчення війни в Кореї. Він повідомив, що санкції проти КНДР поки залишаться в силі, але будуть скасовані, щойно ядерна зброя "перестане бути фактором".