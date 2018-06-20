В Естонії заявили про порушення повітряного кордону літаком російського МВС

Це порушення стало другим у поточному році порушенням повітряного простору Естонії російським літаком.

Лытак, що належить російському Міністерству внутрішніх справ, в районі острова Вайндлоо порушив повітряний кордон Естонії.

Про це повідомила прес-служба Головного штабу Сил оборони Естонії, повідомляє Postimees.

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Як повідомили в штабі, літак Ту-154М, що належить МВС Російської Федерації, в середу вдень в районі острова Вайндлоо увійшов в повітряний простір Естонії

Це порушення стало другим у поточному році порушенням повітряного простору Естонії російським літаком.

Наголошується, що до моменту порушення естонського повітряного кордону екіпаж літака не представив естонській стороні польотний план. Радіоконтакту з бортом літака у центру управління польотами Естонії не було.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Російської Федерації в Таллінні і вручило йому відповідну ноту.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня російський військовий літак Іл-76 без дозволу увійшов в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндло.