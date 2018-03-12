Військовий літак Росії без дозволу увійшов в повітряний простір Естонії

Російський військовий літак Іл-76 без дозволу увійшов в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндло.

Російський військовий літак Іл-76 днем сьогодні без дозволу увійшов в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндло.

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Про це повідомляє Естонська громадська телерадіомовна корпорація ERR з посиланням на прес-службу генштабу Сил оборони Естонії.

За даними естонських військових, Іл-76 перебував у повітряному просторі країни майже хвилину, у літака не було радіоконтакту з Центром управління польотами Естонії. При цьому транспондер літака був включений.

Відомо, що до МЗС Естонії було викликано посла Росії, де йому вручили ноту.

Відзначається, що це перше порушення повітряних кордонів Естонії російським літаком цього року.

Минулого року російські повітряні транспортні засоби порушили кордон Естонії два рази, а 2016 року - сім разів.