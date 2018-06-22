У Румунії голову правлячої партії засудили до 3,5 років в'язниці

Політика визнали винним у тому, що його однопартійці отримували державну зарплату за фіктивну роботу.

У Румунії 21 червня лідера правлячої Соціал-демократичної партії (СДП) Лівіу Драгню засудили до трьох з половиною років ув'язнення.

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Як передає 112.ua, Верховний суд країни визнав політика винним у підбурюванні до зловживання службовим становищем. Вирок поки не вступив в силу і може бути оскаржений в іншій палаті судової інстанції.

За даними слідства, Драгня на посаді округу Телеорман з 2006-го по 2013 рік був причетний до фіктивного найму службовців на роботу у відомство у справах молоді. Співробітники отримували державну зарплату, хоча насправді працювали на СДП.

Збиток держави від таких дій оцінили в 100 тис. леїв (близько 24 тисяч доларів). Політик свою провину не визнав.

Як повідомляв УНІАН, антикорупційний прокурор Румунії за рік відправила на лаву підсудних більше тисячі високопоставлених чиновників.