У Румунії голову правлячої партії засудили до 3,5 років в'язниці

03:03, 22 червня 2018
Світ
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Удаі Умвс / REUTERS

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Як передає 112.ua, Верховний суд країни визнав політика винним у підбурюванні до зловживання службовим становищем. Вирок поки не вступив в силу і може бути оскаржений в іншій палаті судової інстанції.

За даними слідства, Драгня на посаді округу Телеорман з 2006-го по 2013 рік був причетний до фіктивного найму службовців на роботу у відомство у справах молоді. Співробітники отримували державну зарплату, хоча насправді працювали на СДП.

Збиток держави від таких дій оцінили в 100 тис. леїв (близько 24 тисяч доларів). Політик свою провину не визнав.

Як повідомляв УНІАН, антикорупційний прокурор Румунії за рік відправила на лаву підсудних більше тисячі високопоставлених чиновників.

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Теги: #Румунія#боротьба з корупцією