Антикорупційний прокурор Румунії за рік відправила на лаву підсудних більше тисячі високопоставлених чиновників

Антикорупційний прокурор Румунії Лаура Кодруца Ковесі змінила цілу країну, власноруч відправивши на лаву підсудних тисячі високопоставлених чиновників, пише журнал Новое время.

43-річна Лаура Кодруца Ковесі, голова Національного антикорупційного директорату (DNA), тільки протягом 2016 року відправила до судів кримінальні справи проти 1,2 тис. підозрюваних у розкраданні, хабарництві і відкатах міністрів, мерів міст та депутатів різних рівнів. Серед них - Мірча Бесеску, рідний брат колишнього президента Траяна Бесеску, з подачі якого Кодруца Ковесі і стала головою DNA. А в грудні 2016 року до тюремного терміну від 1 року до 14 років була засуджена 91 людина, повідомляють у DNA.

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Не менш великий "урожай" намітився у неї і в 2015 році: за підозрою в корупції був затриманий мер Бухареста Сорін Опреску і відкрито справу проти чинного тоді прем'єр-міністра Віктора Понти.

Успіхи в боротьбі з корупцією і системні реформи вже відбилися на економіці країни - за даними Міжнародного валютного фонду, в 2016 році румунський ВВП виріс на чималі 5%.

Антикорупційний директорат, створений в Румунії ще в 2002 році, за п'ять років до вступу Румунії в ЄС, досить довго не показував вражаючих результатів. Розслідування просувалися повільно, справи проти корупціонерів не доходили до судів, виносилося мало вироків, розповідає НВ Крістіан Нітойу, уродженець Румунії і політолог з Астонського університету Великобританії. Все змінилося в 2013-му, коли в DNA прийшла працювати непримиренна Кодруца Ковесі.

"У Румунії та інституціях ЄС у Брюсселі вважають, що саме завдяки її зусиллям вдалося змусити DNA працювати", - підкреслює експерт.

“Я вірю, що DNA допомагає створювати нову Румунію, - заявила Лаура Кодруца Ковесі в одному зі своїх недавніх інтерв'ю. - Ми [співробітники DNA] - люди, які хочуть змінити країну, очистивши її від корупції".