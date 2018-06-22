Трамп прокоментував провокаційний напис на куртці його дружини

У будь-якій незрозумілій ситуації Трамп переводить стрілки на "брехливі ЗМІ".

Президент США Дональд Трамп заявив, що напис на куртці його дружини Меланії звернений до "брехливих ЗМІ". Про це глава держави написав у Twitter.

"Напис "Мені дійсно плювати, а вам?" (I really don't care, do [yo]u?), написаний на спині куртки моєї дружини, звернено до брехливих ЗМІ. Меланія зрозуміла, наскільки вони безчесні, і тепер їй дійсно плювати", - написав Трамп.

"I REALLY don't CARE, DO U?" written on the back of Melania's jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що екс-глава ЦРУ на зустрічі з Кім Чен Ином пожартував, що "все ще намагається вбити його".