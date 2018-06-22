Трамп прокоментував провокаційний напис на куртці його дружини

06:15, 22 червня 2018
Світ
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Меланія Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що напис на куртці його дружини Меланії звернений до "брехливих ЗМІ". Про це глава держави написав у Twitter.

"Напис "Мені дійсно плювати, а вам?" (I really don't care, do [yo]u?), написаний на спині куртки моєї дружини, звернено до брехливих ЗМІ. Меланія зрозуміла, наскільки вони безчесні, і тепер їй дійсно плювати", - написав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що екс-глава ЦРУ на зустрічі з Кім Чен Ином пожартував, що "все ще намагається вбити його".

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Теги: #Меланія Трамп#Дональд Трамп