Екс-глава ЦРУ на зустрічі з Кім Чен Ином пожартував, що "все ще намагається вбити його" - ЗМІ

"Глава ЦРУ пожартував, що він все ще намагається вбити Кім Чен Ина, і обидва засміялися", - розповів колишній помічник Помпео.

Держсекретар США і екс-глава ЦРУ Майк Помпео під час зустрічі з главою КНДР Кім Чен Ином у квітні розсмішив його, пожартувавши про його вбивство.

Про це повідомляє Vanity Fair з посиланням на колишнього помічника Помпео.

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Раніше Помпео заявляв, що північнокорейці "хотіли б відходу [Кім Чен Ина]". У квітні в ході першої зустрічі з Помпео, який на той момент ще був главою ЦРУ, Кім Чен Ин нагадав йому про ці слова.

"Але Помпео не здригнувся. Глава ЦРУ пожартував, що він все ще намагається вбити Кім Чен Ина, і обидва засміялися", цитує видання джерело.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кім Чен Ин запросив Трампа відвідати Північну Корею.