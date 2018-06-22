Голова Каталонії заявив про розрив протокольних відносин із королівським двором Іспанії

17:32, 22 червня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Він зазначив, що члени каталонського уряду більше не будуть присутніми на заходах, організованих королівським двором, а представників монархії перестануть запрошувати на заходи влади Каталонії, повідомляє dt.ua з посиланням на El Mundo.

Крім того, Торра оголосив про те, що йде з поста почесного віце-президента фонду принцеси Жиронської, одним з опікунів якого є король Іспанії. За словами чиновника, він до останнього сподівався, що Філіп VI "подумає і попросить вибачення за те, що захищав жорстокість" на референдумі про незалежність Каталонії.

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"27 жовтня ми проголосили незалежність, ми хочемо, щоб волю людей поважали, ми не піддані", - заявив голова женералітету.

Проте, як повідомляє газета, Торра не відмовився від участі у відкритті Середземноморських ігор у каталонському місті Таррагона. Там він має намір вручити королю, який також буде присутнім на заході, доповідь про "насильство на референдумі".

"У Каталонії розпоряджаються каталонці, і оскільки це наш дім, вони нас не проженуть", - прокоментував Торра своє рішення поїхати на Середземноморські гри.

Нагадаємо, новий голова уряду Каталонії Кім Торра 17 травня вступив на посаду. На присязі він пообіцяв вірно виконувати свої обов'язки і бути відданим "народу Каталонії". У присязі Торра не згадав про короля Іспанії Філіпа VI та іспанську конституцію.

Зазначається, що члени іспанського уряду не були присутні на церемонії.

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Теги: #Іспанія#каталонія