Голова Каталонії заявив про розрив протокольних відносин із королівським двором Іспанії

Члени каталонського уряду більше не будуть присутніми на заходах, організованих королівським двором.

Голова женералітету (виконавчої влади) Каталонії Кім Торра заявив про розрив протокольних відносин з королівським двором Іспанії.

Він зазначив, що члени каталонського уряду більше не будуть присутніми на заходах, організованих королівським двором, а представників монархії перестануть запрошувати на заходи влади Каталонії, повідомляє dt.ua з посиланням на El Mundo.

Крім того, Торра оголосив про те, що йде з поста почесного віце-президента фонду принцеси Жиронської, одним з опікунів якого є король Іспанії. За словами чиновника, він до останнього сподівався, що Філіп VI "подумає і попросить вибачення за те, що захищав жорстокість" на референдумі про незалежність Каталонії.

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"27 жовтня ми проголосили незалежність, ми хочемо, щоб волю людей поважали, ми не піддані", - заявив голова женералітету.

Проте, як повідомляє газета, Торра не відмовився від участі у відкритті Середземноморських ігор у каталонському місті Таррагона. Там він має намір вручити королю, який також буде присутнім на заході, доповідь про "насильство на референдумі".

"У Каталонії розпоряджаються каталонці, і оскільки це наш дім, вони нас не проженуть", - прокоментував Торра своє рішення поїхати на Середземноморські гри.

Нагадаємо, новий голова уряду Каталонії Кім Торра 17 травня вступив на посаду. На присязі він пообіцяв вірно виконувати свої обов'язки і бути відданим "народу Каталонії". У присязі Торра не згадав про короля Іспанії Філіпа VI та іспанську конституцію.

Зазначається, що члени іспанського уряду не були присутні на церемонії.