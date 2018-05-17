Новий глава Каталонії не присягнув королю Іспанії

Члени іспанського уряду не були присутні на церемонії вступу на посаду соратника Пучдемона.

Новий голова уряду Каталонії Кім Торра 17 травня вступив на посаду. На присязі він пообіцяв вірно виконувати свої обов'язки і бути відданим "народу Каталонії".

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Як передає РБК, у присязі Торра не згадав про короля Іспанії Філіпа VI та іспанську конституцію. На лацкані піджака політика була закріплена жовта стрічка в знак солідарності з заарештованими активістами і політиками, що виступають за незалежність Каталонії. Зазначається, що члени іспанського уряду не були присутні на церемонії.

Торра був обраний 131-м главою Каталонії 14 травня. Він є близьким другом екс-глави женералітета Каталонії Карлеса Пучдемона і висувався на вибори за списком його руху «Разом за Каталонію». Перед голосуванням Торра назвав Пучдемона «легітимним главою» Каталонії і пообіцяв у разі обрання продовжити курс на незалежність регіону.

Пучдемон був ключовим організатором референдуму про незалежність Каталонії в жовтні 2017 року. Тоді 90% каталонців підтримали від'єднання від Іспанії при явці 43%. Влада Іспанії оголосила референдум незаконним. В регіоні було введено пряме управління Мадрида, після чого Пучдемон і частина міністрів регіонального уряду виїхали за кордон.