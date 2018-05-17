Новий глава Каталонії не присягнув королю Іспанії
Новий голова уряду Каталонії Кім Торра 17 травня вступив на посаду. На присязі він пообіцяв вірно виконувати свої обов'язки і бути відданим "народу Каталонії".
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Як передає РБК, у присязі Торра не згадав про короля Іспанії Філіпа VI та іспанську конституцію. На лацкані піджака політика була закріплена жовта стрічка в знак солідарності з заарештованими активістами і політиками, що виступають за незалежність Каталонії. Зазначається, що члени іспанського уряду не були присутні на церемонії.
Торра був обраний 131-м главою Каталонії 14 травня. Він є близьким другом екс-глави женералітета Каталонії Карлеса Пучдемона і висувався на вибори за списком його руху «Разом за Каталонію». Перед голосуванням Торра назвав Пучдемона «легітимним главою» Каталонії і пообіцяв у разі обрання продовжити курс на незалежність регіону.
Пучдемон був ключовим організатором референдуму про незалежність Каталонії в жовтні 2017 року. Тоді 90% каталонців підтримали від'єднання від Іспанії при явці 43%. Влада Іспанії оголосила референдум незаконним. В регіоні було введено пряме управління Мадрида, після чого Пучдемон і частина міністрів регіонального уряду виїхали за кордон.