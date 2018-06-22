Трамп продовжив санкції проти КНДР ще на рік

Трамп продовжив дію обмежень, запроваджених Сполученими Штатами у період між 2010 та 2017 роками.

Президент США Дональд Трамп ще на рік продовжив дію санкцій проти Північної Кореї, незважаючи на нещодавній саміт з лідером КНДР.

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Про це повідомляє прес-служба Білого дому, передає ЄвроПравда. Згідно з повідомленням, Трамп продовжив дію обмежень, запроваджених Сполученими Штатами у період між 2010 та 2017 роками. Термін дії санкцій, що передбачають, серед іншого, обмеження на імпорт та замороження активів, завершувався 26 червня.

"Існування та ризик поширення матеріалів, придатних для використання зброї на Корейському півострові, а також дії уряду Північної Кореї як і раніше становлять надзвичайну загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки Сполучених Штатів", - наголосили в Білому домі.

Як повідомлялося, лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язався до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом у Сингапурі.

Пізніше Трамп заявив, що санкції проти Північної Кореї, незважаючи на успіх саміту в Сінгапурі, залишаться в силі.

Зауважимо, окремо Трамп заявляв, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше не існує.