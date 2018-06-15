Трамп заявив, що Обама хотів війни з КНДР
19:36, 15 червня 2018Світ
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Він зазначив, що у нього склалася «хороша хімія» з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.
Ілюстрація REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що колишній глава Сполучених Штатів Барак Обама був готовий до війни з Північною Кореєю. Про це повідомляється в твіттері телеканалу Fox News.
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«Коли я говорив з президентом Обамою, він, по суті, був готовий почати війну з КНДР», — сказав Трамп.
В іншому твіті він зазначив, що у нього склалася «хороша хімія» з північнокорейським лідером Кім Чен Ином під час саміту в Сінгапурі, який пройшов 12 червня.
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