Трамп заявив, що Обама хотів війни з КНДР

Він зазначив, що у нього склалася «хороша хімія» з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Президент США Дональд Трамп заявив, що колишній глава Сполучених Штатів Барак Обама був готовий до війни з Північною Кореєю. Про це повідомляється в твіттері телеканалу Fox News.

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«Коли я говорив з президентом Обамою, він, по суті, був готовий почати війну з КНДР», — сказав Трамп.

В іншому твіті він зазначив, що у нього склалася «хороша хімія» з північнокорейським лідером Кім Чен Ином під час саміту в Сінгапурі, який пройшов 12 червня.