В Ефіопії на мітингу за участю прем'єра прогримів вибух: понад 80 поранених

Кілька учасників акції загинули.

В Ефіопії під час проведення політичної акції у столиці Аддис-Абебі на підтримку нового прем'єр-міністра країни Абія Ахмеда прогримів вибух.

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Внаслідок інциденту щонайменше 83 особи поранено, повідомляє DW з посиланням на керівника адміністрації прем'єра Фіцума Арега.

Сам Абій Ахмед, який брав участь у заході, одразу після вибуху повідомив про загибель кількох учасників акції.

"Кілька ефіопів були поранені. Також є кілька людей, які втратили свої життя", - сказав Ахмед у телезверненні, не уточнивши при цьому точну кількість загиблих та поранених.

За інформацією організаторів мітингу, вибухнула граната, яку невідомий нібито намагався жбурнути на сцену, коли на ній перебував глава ефіопського уряду.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня у метро Лондона стався вибух.