У метро Лондона стався вибух: є поранені

За даними поліції, причиною незначного вибуху могло бути коротке замикання батареї.

П'ять осіб постраждали після вибуху на станції метро "Station Parade" на півночі Лондона. Троє отримали незначні травми, їм була надана допомога на місці. Двох людей госпіталізували.

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Про це повідомляє The Guardian. За даними поліції, причиною незначного вибуху" могло коротке замикання батареї.

Станцію метро закрили і оточили поліцейським кордоном. Влада міста закликала жителів не відвідувати вказаний район.

Як повідомляв УНІАН, раніше невідомі підірвали бомбу в ресторані індійської кухні в Канаді.