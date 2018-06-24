Зустріч Трампа з Путіним може відбутися «у недалекому майбутньому» – держсекретар США

Трамп і Путін мали принаймні вісім телефонних розмов і дві зустрічі, але вони відбувалися на полях великих міжнародних зібрань.

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним «у недалекому майбутньому», заявив державний секретар США Майк Помпео.

Як сказав він в інтерв’ю телемережі MSNBC, це може статися після поїздки до Москви радника з національної безпеки США Джона Болтона, яку Білий дім днями анонсував на наступний тиждень із метою обговорити можливість такої зустрічі, повідомляє "Радіо свобода".

При цьому держсекретар наголосив, що США «намагаються знайти точки, в яких наші інтереси (США і Росії – ред.) перекриваються, але захищати американські інтереси в тому, де таких інтересів немає».

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За його словами, в його переговорах із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, відколи він став держсекретарем США у квітні, він висловлював занепокоєння з приводу втручання Росії у вибори у США і її поведінки в Сирії й Україні.

Трамп і Путін мали принаймні вісім телефонних розмов і дві зустрічі, але вони відбувалися на полях великих міжнародних зібрань. Повноцінної великої зустрічі між ними ще не було.